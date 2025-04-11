Косметолог Фролова посоветовала людям с чувствительной кожей умываться гидролатом

Очищать лицо утром необходимо, но это не обязательно делать водой из-под крана. Можно использовать фильтрованную, кипяченую или минеральную воду. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала косметолог и нутрициолог Екатерина Фролова.

Специалист отметила, что людям с чувствительной кожей лучше умываться гидролатом, а затем протирать кожу ватным диском. Если же кожа требует более тщательного очищения, то следует выбирать мягкое средство — молочко или гель без жестких ПАВ в составе.

Фролова предостерегла от чрезмерного ухода за лицом, нанося сразу несколько косметических средств. Она рассказала, что летний уход может включать в себя всего два этапа — очищение и тонизирование, подбирая тонер с насыщенным составом. Но иногда может потребоваться четыре этапа ухода.

Стандартный утренний уход должен состоять из трех этапов: очищение, тонизирование и нанесение крема, который подходит по возрасту и потребностям кожи. Летом нужно использовать легкие увлажняющие средства, а зимой — насыщенные, защищающие кожу.