Косметолог Филатова посоветовал начинать использование ретинола с низких концентраций

Ретинол завоевал в сфере косметологии репутацию эффективного компонента, способствующего омоложению и улучшению состояния кожи. Однако его использование требует аккуратности, заявила врач-косметолог и фармаколог Юлия Филатова. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, ретинол — это производное витамина A, которое широко применяется в косметологии. Оно стимулирует обновление клеток кожи, способствует выработке коллагена и эластина.

Филатова объяснила, что ретинол помогает замедлить старение кожи. Его можно начинать использовать при первых признаках возрастных изменений. Эффект от ретинола проявляется достаточно быстро.

«Ретинол воздействует на ядерные рецепторы и запускает процессы деления клеток. Он работает не только на поверхности, но и на уровне дермы, что позволяет уплотнять ее. Первые результаты можно заметить уже через несколько дней: поры становятся менее заметными, а кожа — матовой. Полное омоложение и осветление пигментации обычно проявляются через 30–45 дней», — говорит эксперт.

По мнению специалиста, средства с ретинолом должен подбирать только квалифицированный косметолог. Начинать использование стоит с низких концентраций (0,25% чистого ретинола или эфирные формы) один–два раза в неделю, постепенно увеличивая частоту применения.

Для начинающих оптимальная концентрация ретинола составляет 0,25%, а масляные формы можно использовать с концентрацией 1%. Низкие концентрации могут быть эффективны для ежедневного применения у людей с жирной кожей, склонной к высыпаниям, добавила врач.