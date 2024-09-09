Косметолог Фаградян назвала неправильный уход причиной обезвоживания кожи

Неправильный уход за кожей лица с использованием агрессивных очищающих средств приводит к ее обезвоживанию. Об этом рассказала врач-дерматолог Джульетта Фаградян сайту «Страсти».
По словам специалиста, в число агрессивных также входят противовоспалительные и подсушивающие препарат, тоники и лосьоны с содержанием спирта.
Не допустить потерю влаги поможет правильный подбор косметики для ухода. Так, решить проблему обезвоженности кожи помогут крема с церамидами, регулярное использование сывороток с гиалуроновой кислотой, а также соблюдение питьевого режима, отметила Фаградян.
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