Косметолог Фаградян назвала неправильный уход причиной обезвоживания кожи

Неправильный уход за кожей лица с использованием агрессивных очищающих средств приводит к ее обезвоживанию. Об этом рассказала врач-дерматолог Джульетта Фаградян сайту «Страсти».

По словам специалиста, в число агрессивных также входят противовоспалительные и подсушивающие препарат, тоники и лосьоны с содержанием спирта.

Не допустить потерю влаги поможет правильный подбор косметики для ухода. Так, решить проблему обезвоженности кожи помогут крема с церамидами, регулярное использование сывороток с гиалуроновой кислотой, а также соблюдение питьевого режима, отметила Фаградян.