Косметолог Екшибарова: выдавливание прыщей грозит появлением рубцов на коже

При выдавливании прыщей происходит травмирование кожи, что значительно повышает риск образования рубцов. Об этом рассказала врач-косметолог Наталья Екшибарова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также выдавливание может спровоцировать присоединение вторичной инфекции, что только усугубит ситуацию. Для профилактики пятен постакне необходимы регулярное очищение и увлажнение кожи, лекарственные мази и средства, добавил «Петербургский дневник».

Усугубить пигментацию и замедлить процесс заживления могут солярии и нахождение на солнце, отметила врач.

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