Косметолог Егорова отметила, что применение пептидов требует осторожности и контроля со стороны специалиста

Пептиды — компоненты, широко используемые не только в косметологии, но и в медицине. Несмотря на растущую популярность, их применение требует осторожности и контроля со стороны специалиста, сообщила ИА НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

«Сейчас пептиды используют повсеместно. Существуют пептиды сосудов, эпифиза. Тирзепатид, семаглутиды — агонисты глюкагоноподобного пептида. Такие пептиды нужно изучать более глубоко. Однако семаглутит и терзопатит уже вышли на международный уровень. С их помощью уже похудело множество людей. Мы продолжаем накапливать клинический опыт, но уже можно сказать, что они безопасны, получили лицензию, продаются в аптеках», — отмечает Егорова.

По словам эксперта, несмотря на то что некоторые виды пептидов признаны безопасными и широко применяются в медицинских целях, инъекционные и таблетированные формы следует использовать под наблюдением врача из-за их мощного воздействия на организм.

Ранее основатель и президент салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов сообщил, что, несмотря на тренд на натуральность в России, инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты остаются востребованными процедурами среди клиентов.