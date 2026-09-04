Косметолог Егорова объяснила, как предотвратить появление брылей

Сидячая работа и постоянный наклон головы к экрану могут ускорить возрастное опущение тканей нижней трети лица. Врач-дерматолог Татьяна Егорова назвала способы снизить риск появления брылей, передает «Вечерняя Москва» .

Егорова пояснила, что при работе за компьютером, использовании смартфона или записей в блокноте люди часто долго держат голову наклоненной. Такое положение может ускорить опущение тканей лица и преждевременное появление брылей, также известных как «бульдожьи щеки».

Врач посоветовала регулярно делать упражнения для лица. По ее словам, они укрепляют мышечный каркас и подходят как женщинам, так и мужчинам.

«Можно делать такие процедуры, как SMAS-лифтинг, нитевые подтяжки, игольчатый RF-лифтинг и массаж лица. Они помогут укрепить ткани и предотвратят образование „бульдожьих щек“, — заключила эксперт.

Егорова также рекомендовала не отказываться от посещения косметолога. Профессиональный уход, по ее словам, помогает поддерживать четкий овал лица и замедлять опущение тканей.