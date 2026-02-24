Косметолог Долматова отметила, что выходить на мороз с влажными или мокрыми волосами категорически нельзя

Ведущий бьюти-тренер, практикующий косметолог и эксперт Avon Россия Мария Долматова поделилась с «Газетой.Ru» рекомендациями по уходу за волосами в холодное время года.

Косметолог подчеркнула, что выходить на мороз с влажными или мокрыми волосами категорически не стоит.

«Вода, замерзая, расширяется, что может повреждать кутикулу волоса — его внешний защитный слой», — пояснила она. В результате волосы становятся более пористыми, ломкими и теряют эластичность.

Долматова также отметила, что отказ от шапки ради сохранения укладки может привести к проблемам.

«При низких температурах сосуды кожи головы сужаются, ухудшается кровоснабжение волосяных фолликулов, что может усиливать сезонное выпадение волос и замедлять их рост», — рассказала эксперт.

Для профилактики электризации волос косметолог рекомендовала использовать питательные или увлажняющие маски один-два раза в неделю, включить в уход несмываемые средства с антистатическим эффектом и по возможности увлажнять воздух в помещении.

Эксперт также посоветовала делать легкий ежедневный массаж головы подушечками пальцев в течение трех-пяти минут. Эта процедура стимулирует микроциркуляцию, улучшает питание волосяных фолликулов и способствует снижению сезонного выпадения волос.