Косметолог Быстрова предупредила, что уколы ботокса в раннем возрасте могут снизить чувствительность к препарату

Косметолог Ирина Быстрова рассказала NEWS.ru , что инъекции ботокса в раннем возрасте не нужны для профилактики морщин. Она отметила, что процедура может быть сопряжена с рисками, такими как асимметрия лица и снижение чувствительности к препарату.

По словам специалиста, ботокс предотвращает чрезмерную активность мимических мышц и образование заломов, но отсутствие значительных морщин делает раннюю процедуру скорее эстетическим выбором, чем медицинской необходимостью.

Быстрова пояснила, что многие молодые пациенты хотят сохранить свою внешность и избежать изменений в будущем. Однако, как отметила косметолог, даже в умеренных количествах ботокс может снизить подвижность мышц, что повлияет на выражение эмоций.

Несмотря на редкость серьезных побочных эффектов, существует риск аллергических реакций, асимметрии лица и других нежелательных последствий. Повторные инъекции могут снизить чувствительность к препарату, что потребует увеличения дозировки в дальнейшем.

Косметолог подчеркнула, что для ранних уколов ботокса необходимо тщательное обследование и консультация врача. Она рекомендовала регулярный уход за кожей, включая очищение и пилинг, а также использование качественных увлажняющих средств для лица.