Косметолог Быканов сообщил, что мышцы лица нельзя накачать упражнениями

Многие убеждены, что регулярные упражнения помогают подтянуть мышцы лица и сохранить молодость, однако это не так, рассказал KP.RU главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии Александр Быканов.

«Мышцы лица отличаются от других мышц организма. Их нельзя накачать упражнениями. Они тонкие, как ниточки, и истончаются с возрастом», — пояснил специалист.

Быканов подчеркнул, что ботокс временно блокирует мимику и вызывает функциональную атрофию. После прекращения инъекций все восстанавливается. Врач добавил, что возрастные изменения неизбежны: кожа теряет упругость, а овал лица меняется.

Косметолог предупредил об ошибках при использовании ботулотоксина. Индивидуальные реакции, неправильное введение и превышение дозировки могут привести к негативным последствиям. Инъекции должен делать только квалифицированный специалист.