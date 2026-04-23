Косметолог Брыгина предупредила о риске образования сосудистой сетки из-за умывания ледяной водой

Некоторые популярные советы по уходу за кожей из социальных сетей могут не только не помочь, но и навредить. Подробнее рассказала косметолог и дерматолог Анна Брыгина в беседе с Life.ru .

Один из таких трендов — умывание ледяной водой. По словам врача, этот метод часто используют для уменьшения отеков, но резкое охлаждение вызывает спазм сосудов, за которым следует их компенсаторное расширение. При постоянном воздействии это может усилить проявления купероза и спровоцировать сосудистую сетку.

Опасным может быть и использование косметики со спикулами в домашних условиях. Спикулы — это микроскопические иглы, которые создают микротравмы. В условиях клиники подобные процедуры проводятся строго контролируемо и стерильно, а дома невозможно точно регулировать глубину воздействия и обеспечить стерильность, что увеличивает риск инфицирования и воспаления.