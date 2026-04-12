Косметолог Борисова отметила, что солнцезащитный крем следует наносить за 20–30 минут до выхода на улицу

С наступлением теплых дней кожа требует усиленного ухода. После зимы она теряет часть меланина — естественного пигмента, защищающего от солнечного света. Это делает ее более чувствительной к ультрафиолету, увеличивая риск ожогов и пигментации. Врач-косметолог Ольга Борисова поделилась с сайтом amic.ru рекомендациями по правильному использованию средств с SPF-защитой.

Солнцезащитный крем следует наносить за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел равномерно распределиться и начать действовать. Особое внимание нужно уделить носу, ушам, линии роста волос, родинкам, а также зонам с пигментными пятнами и следами постакне.

«Обновлять защиту нужно каждые два часа, даже если кажется, что вы находитесь в тени. Пот, прикосновения, макияж, ветер и песок ослабляют действие крема», — пояснила Ольга Борисова.

Особую осторожность следует проявлять людям со светлой кожей, так как в ней меньше меланина, и она быстрее реагирует на ультрафиолет. Также в группе риска находятся люди с куперозом и розацеа, поскольку солнце может усиливать сосудистую реакцию и провоцировать воспаление.

По словам врача, после косметологических процедур, таких как химический пилинг или лазерная шлифовка, кожа становится особенно уязвимой, поэтому важно использовать защитные средства.

Для повседневной городской жизни (кратковременные прогулки) достаточно SPF 30, а для пляжа, гор и занятий спортом на открытом воздухе лучше выбирать SPF 50. Средство должно защищать от широкого спектра лучей и оставаться комфортным для кожи.