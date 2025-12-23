Косметолог Богачева порекомендовала начать зимний уход за кожей с инъекционных методик

Врач-косметолог клиники эстетической медицины КЛАЗКО Светлана Богачева предложила оптимальный алгоритм ухода за кожей лица в зимнее время года. В интервью «Газете.Ru» она рекомендовала начать уход с инъекционных методик, таких как мезотерапия и биоревитализация, которые обеспечивают глубокое увлажнение и восстановление структуры кожи.

Эксперт предпочла комплексные препараты, содержащие, помимо гиалуроновой кислоты, важные компоненты, такие как аминокислоты, пептиды, витамины и антиоксиданты.

Следующей важной процедурой является плазмотерапия, улучшающая качество кожи и укрепляющая ее защитные механизмы. Завершается цикл процедур фототерапией, проводимой на современных устройствах BBL и IPL. Эти аппараты позволяют бороться с гиперпигментацией, сосудистой сеточкой, морщинами и другими проблемами кожи. Данные манипуляции желательно проводить в осенне-зимний период, чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов и повысить эффективность терапии.