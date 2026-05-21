Косметолог Баратова рассказала, какие привычки могут мешать крему правильно работать

Многие женщины замечали, что даже дорогостоящий крем может внезапно скататься на лице, оставляя после себя неприятную пленку. Возникает вопрос: это неподходящий выбор средства или ошибка в нанесении? Косметолог Ирина Баратова рассказала, какие привычки могут мешать крему правильно работать и как простые изменения в уходе помогут достичь гладкой и ухоженной кожи. Ее слова передал «Петербург 2» .

По словам эксперта, причина часто кроется не в самом креме, а в способе его использования. Первая ошибка — выбор неподходящей текстуры. Например, плотные и жирные кремы могут не впитываться на сухой коже, образуя пленку. А обладательницы жирной кожи сталкиваются с тем, что кожное сало мешает равномерному распределению средства.

Вторая распространенная проблема — неправильная техника нанесения. Некоторые наносят слишком много крема или втирают его слишком энергично. Еще одна ошибка — использование продуктов из разных линеек. Например, если сначала нанести масло, а затем крем с силиконом, они могут конфликтовать, создавая на коже две несовместимые пленки.

Третья ошибка — спешка. Желание быстрее закончить уход приводит к тому, что слои средств накладываются друг на друга без паузы, и крем не успевает впитаться.

Чтобы избежать этих проблем, косметологи рекомендуют наносить крем легкими похлопывающими движениями, использовать продукты одной серии и давать каждому слою время на впитывание. Если проблема сохраняется, возможно, стоит подобрать другое средство, более подходящее вашему типу кожи.