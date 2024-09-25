Косметолог Бачище посоветовал проверить гормональный фон при расширенных порах

Косметолог и тренер Никита Бачище рассказал, как избавиться от расширенных пор на лице. Он посоветовал скорректировать домашний уход и пройти обследование, сообщила «Газета.ru».
Эксперт рекомендовал использовать очищающие средства на основе растительных ПАВ. Несмываемые продукты должны содержать себорегулирующие компоненты, например оксид цинка или масло чайного дерева.
По словам специалиста, при данной проблеме стоит проконсультироваться с эндокринологом и проверить гормональный фон. Так, избыточная выработка мужских гормонов у женщин приводит к повышенной жирности кожи, добавил сайт KP.RU.
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