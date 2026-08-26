Косметолог Бачище заявил, что уход за кожей вокруг глаз нужно подбирать с учетом возраста

Тренер-косметолог компании «Гельтек» Никита Бачище в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что кожа век реагирует на недосып и стресс быстрее других зон лица.

Специалист объяснил это физиологическими особенностями: эпидермис здесь тоньше, почти отсутствуют сальные железы, а коллагеновый слой минимален. Постоянная мимика и трение при снятии макияжа ускоряют появление первых признаков старения, Общественная Служба Новостей.

В возрасте от 20 до 25 лет основной задачей является увлажнение и профилактика. Эксперт советует выбирать средства с кофеином, экстрактом зеленого чая, д-пантенолом, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой для удержания влаги и снятия отечности.

После 30–40 лет фокус смещается на восстановление плотности кожи из-за снижения выработки коллагена. В этот период косметолог рекомендует переходить на составы с пептидами, церамидами, витамином С и центеллой азиатской. Также допустимо постепенное введение ретинола в низкой концентрации, строго в формулах для зоны вокруг глаз.