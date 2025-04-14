Косметолог Бачище: химические пилинги на основе энзимов помогут вернуть коже сияние

Тренер-косметолог Никита Бачище рассказал «Газете.Ru» , что наиболее деликатные химические пилинги на основе энзимов помогут вернуть коже здоровый вид и сияние.

По словам эксперта, для усиления эффекта энзимных пилингов следует оставлять их на коже до 20–30 минут, а также можно активировать средство легким массажем теплыми и влажными ладонями. Важно не путать энзимный пилинг с энзимной пудрой: первое средство не содержит поверхностно-активных веществ и работает мягче.

Косметолог утверждает, что кислотные пилинги тоже эффективны в борьбе за здоровую кожу. Обладательницам чувствительного типа кожи стоит попробовать средства с PHA-кислотами, а тем, у кого нормальный тип кожи — AHA-кислоты: миндальную, винную, яблочную, молочную или гликолевую. У каждой из них свое специфическое действие: например, миндальная обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом, а гликолевая стимулирует производство коллагена и эластина, улучшая рельеф кожи.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на пилинги с азелаиновой кислотой, которые могут помочь при акне и розацеа вне стадии обострения.