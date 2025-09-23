Косметолог Атагишиева отметила, что ботокс часто применяется для лечения гипертонуса круговой мышцы рта

Ботокс и филлеры — два популярных метода коррекции формы и объема губ. Ботокс часто применяется для лечения гипертонуса круговой мышцы рта, в то время как филлеры преимущественно используются для эстетических целей. Об этом изданию «Страсти» рассказала косметолог, хирург Алевтина Атагишиева.

Для процедуры ботулинотерапии требуется всего три-четыре единицы препарата. Она выполняется квалифицированным специалистом с высшим медицинским образованием и занимает всего полторы минуты. Процедура не требует анестезии и реабилитации. Результат виден через две недели и заключается в удлинении верхней губы.

Филлеры, напротив, позволяют изменить природную форму губ. Ботулинотерапия же помогает восстановить «молодой рот».

Стоматологи-ортодонты нередко направляют пациентов на процедуру ботулинотерапии, например, после снятия брекетов или при неправильном прикусе. Преимущество метода — в достижении натурального эффекта.