Косметолог Анпилогова: в осенний период для кожи подойдут увлажняющие средства с натуральными маслами

Для ухода за кожей лица в осенний период лучше всего использовать увлажняющие средства с натуральными маслами и гиалуроновой кислотой. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.
Как пояснила медик, использование вышеназванной косметики на постоянной основе поможет поддержать баланс влаги в коже. Врач также призвала пить достаточное количество воды и следить за полезными жирами в рационе, написал RT.
Во время непогоды за 30 минут до выхода на улицу необходимо нанести на кожу специальный защитный крем, добавила Анпилогова.
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