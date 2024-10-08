Косметолог Анпилогова: в осенний период для кожи подойдут увлажняющие средства с натуральными маслами

Для ухода за кожей лица в осенний период лучше всего использовать увлажняющие средства с натуральными маслами и гиалуроновой кислотой. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.

Как пояснила медик, использование вышеназванной косметики на постоянной основе поможет поддержать баланс влаги в коже. Врач также призвала пить достаточное количество воды и следить за полезными жирами в рационе, написал RT.

Во время непогоды за 30 минут до выхода на улицу необходимо нанести на кожу специальный защитный крем, добавила Анпилогова.