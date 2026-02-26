Косметолог Анойко напомнила о необходимости смывать мицеллярную воду с кожи после использования

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко рассказала «Известиям» о распространенных ошибках, которые могут привести к сухости и раздражению кожи.

Одной из самых частых ошибок является умывание слишком горячей водой. По словам специалиста, многие считают, что высокая температура помогает лучше удалить загрязнения, но на самом деле она разрушает защитный липидный барьер кожи, вымывая естественные масла.

«Горячая вода приводит к тому, что кожа становится сухой, чувствительной, появляется покраснение и ощущение стянутости», — объяснила врач.

Оптимальная температура воды для умывания — около 30 градусов, отметила косметолог. Еще одна распространенная ошибка — использование агрессивных очищающих средств с жесткими поверхностно-активными веществами.

«Кожа не должна скрипеть после умывания. Это признак повреждения эпидермального барьера», — предупредила Анойко.

Косметолог также обратила внимание на мицеллярную воду. Многие применяют ее неправильно, не смывая с кожи после использования. После снятия макияжа мицеллярной водой необходимо дополнительно умыться водой или мягким очищающим средством.

«Мицеллы содержат ПАВ, которые при длительном контакте могут вызывать раздражение», — отметила врач.

В завершение специалист рекомендовала отдавать предпочтение мягким гелям и пенкам с нейтральным pH и щадящими ПАВ, а также очищающим кремам, которые поддерживают уровень увлажненности кожи. Мицеллярную воду лучше выбирать без спирта и всегда смывать после использования.