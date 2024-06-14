Косметолог Анойко: красная рыба и печень трески улучшат состояние кожи

Продукты с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе красные породы рыбы и печень трески, способны улучшить состояние кожи, волос и ногтей. Об этом рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Елена Анойко в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, также в рыбе содержится астаксантин, который придает коже сияющий вид, защищает от фотоповреждения и предотвращает появление пигментных пятен. В день рекомендуется употреблять около 300 граммов рыбы, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, благоприятно на состоянии кожи скажутся зеленый чай, нежирное мясо, орехи, ягоды и фрукты, отметила врач.