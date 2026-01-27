Косметолог Анчикова рассказала о пользе бета-глюкана для кожи

В мире косметики каждый год появляются новые трендовые ингредиенты, и в 2026 году одним из таких станет бета-глюкан. Врач-косметолог, дермато-венеролог для d'Alba Екатерина Анчикова рассказала «Газете.Ru» о его свойствах и пользе для кожи.

Бета-глюкан — это полисахарид, который получают из различных источников, включая грибы, дрожжи, овес и ячмень. Его уникальная структура позволяет взаимодействовать с иммунной системой кожи, успокаивая и способствуя восстановлению.

По словам эксперта, средства с бета-глюканом обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами, что делает их полезными для кожи, склонной к раздражению или покраснению. Они также оказывают положительное воздействие на кожный барьер благодаря своим увлажняющим свойствам.

Анчикова отметила, что бета-глюкан помогает достичь долгосрочного увлажнения, делая кожу упругой и сияющей. Клинические исследования показывают, что после применения компонента кожа становится более упругой и менее реактивной. Это делает его популярным в средствах для ухода за чувствительной кожей после процедур.

Эксперт подчеркнула, что бета-глюкан полезен для всех типов кожи, но особенно эффективен для сухой, обезвоженной и тусклой. Он способствует снижению покраснений, успокаивает кожу, склонную к розацеа, и ускоряет восстановление после процедур, таких как пилинги или лазер.