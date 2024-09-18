Косметолог Анчикова: беременным стоит исключить из ухода ретиноиды или производные витамина А

Во время беременности женщинам лучше отказаться от использования уходовой косметики с определенными компонентами. Это касается ретиноидов или производных витамина А, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, ретиноевая кислота и другие варианты витамина А запрещены во время беременности из-за побочных эффектов. Гормональный фон у будущей мамы постоянно меняется, токсичное воздействие агрессивных компонентов косметики может привести к непредсказуемым последствиям, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, беременным нужно исключить из ухода гидрохинон, койевую кислоту, арбутин, эфирные масла, формальдегиды, концентрированные АНА и ВНА кислоты, отметила Анчикова.