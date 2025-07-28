Косметолог Амосова предупредила об отеках из-за избытка солнца

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова сообщила «Газете.ru», что долгое нахождение на солнце может нарушить работу лимфатической системы и привести к отекам, особенно в области лица и лодыжек.
По словам врача, тепло и ультрафиолетовое излучение повреждают сосудистые клапаны, что приводит к застою жидкости. Солнечные лучи также уплотняют межклеточную жидкость, повышая ее вязкость.
«Вкупе это негативно влияет на организм», — предупредила медик.
Для предотвращения отеков косметолог рекомендовала избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы его наибольшей активности.
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