Косметолог Амосова предупредила об отеках из-за избытка солнца

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова сообщила « Газете.ru », что долгое нахождение на солнце может нарушить работу лимфатической системы и привести к отекам, особенно в области лица и лодыжек.

По словам врача, тепло и ультрафиолетовое излучение повреждают сосудистые клапаны, что приводит к застою жидкости. Солнечные лучи также уплотняют межклеточную жидкость, повышая ее вязкость.

«Вкупе это негативно влияет на организм», — предупредила медик.

Для предотвращения отеков косметолог рекомендовала избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы его наибольшей активности.