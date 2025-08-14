Косметолог Алифанова отметила, что утренняя зарядка и контрастный душ помогут устранить отеки

Летом люди сталкиваются с отеками по утрам из-за жары, перепадов давления и изменений в питании. О том, как избежать этой проблемы, рассказала врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова в эфире радио Sputnik .

По словам специалиста, летом важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество негазированной воды с низкой минерализацией. Также стоит пересмотреть свой рацион и отказаться от соленых снеков в пользу свежих фруктов и овощей с мягким мочегонным эффектом.

Алифанова рекомендовала делать салонные процедуры в домашних условиях: лимфодренажный массаж, прессотерапию, микротоки. Врач также посоветовала использовать охлаждающие маски, ролики и гуаша, а также контрастный душ и ванночки с морской солью для ног. Легкая утренняя зарядка также стимулирует кровоток и лимфоток.