Косметолог Алифанова напомнила о важности регулярного нанесения эмолентов при атопическом дерматите

Врач-косметолог и хирург Валерия Алифанова в интервью радио Sputnik поделилась информацией о современных подходах к диагностике, профилактике и лечению атопического дерматита.

Как отметила доктор, атопический дерматит — хроническое заболевание кожи, связанное с нарушениями иммунной системы и кожного барьера. Основные симптомы включают зуд, сухость, покраснение и шелушение кожи. Алифанова рекомендовала при появлении этих признаков обратиться к врачу для диагностики.

Лечение включает устранение контакта с аллергенами, использование увлажняющих и противовоспалительных средств. В тяжелых случаях может потребоваться системная терапия. Важна ежедневная профилактика: мягкие моющие средства, регулярное нанесение эмолентов, контроль температуры и влажности воздуха, подбор гипоаллергенного питания и одежды.

Бездействие при атопическом дерматите может привести к серьезным осложнениям, таким как бактериальные, вирусные и грибковые инфекции. Однако при правильном подходе можно добиться длительной ремиссии и жить без частых обострений, заключила эксперт.