Косметолог Афанасенок: депиляция может привести к кожным заболеваниям

Многие средства для удаления волос вызывают аллергию и приводят к покраснению кожи, зуду и высыпаниям. О том, что депиляция может спровоцировать кожные заболевания, рассказала косметолог-эстетист Ксения Афанасенок в беседе с News.ru.
Специалист подчеркнула: людям с чувствительной кожей или дерматитом и псориазом стоит быть осторожными. Депиляция ухудшает состояние кожи и провоцирует раздражение. Кроме того, она опасна появлением вросших волос и болезненных воспалений. Причиной может стать травматичная техника или неправильный уход за кожей между процедурами.
Афанасенок также отметила, что слишком высокая температура воска, некачественный аппарат для лазерного удаления волос или плохая техника специалиста могут вызвать ожоги. Повреждения иногда превращаются в пигментацию или шрам.
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