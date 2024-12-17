FT: у людей по всему миру из-за коронавируса возникли психические расстройства

Проблемы психического здоровья обрели характер пандемии. Рост заболеваемости по всему миру связан с коронавирусом, сообщила газета Financial Times .

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили об усугублении глобального кризиса психического здоровья. Пандемия таких расстройств охватила жителей всех стран. Из-за депрессии и тревожности люди теряют 12 миллиардов рабочих дней каждый год, а мировая экономика — около триллиона долларов.

Проблема усугубилась после пандемии коронавируса, сообщил специалист ВОЗ по психическому здоровью Дэн Чисхолм. По его словам, уровень заболеваемости все еще не восстановился до показателей до 2020 года.

Ранее британские ученые доказали связь между перенесенным ковидом и повышенным риском психических заболеваний. По их оценкам, переболевшие люди склонны к тревожным расстройствам, алкоголизму и нарушениям сна.