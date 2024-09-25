Консультант по питанию Венцаль посоветовала добавить в рацион кормящих матерей сыр и йогрут

Кормящим мамам крайне важно ежедневно включать в свой рацион достаточное количество молочных изделий, поскольку они богаты кальцием. Об этом РИАМО рассказала эксперт по питанию Татьяну Венцаль.

Она отметила, что в период грудного вскармливания женщине необходимо потреблять около 400 граммов молочных продуктов в сутки. Специалист добавила, что кальций можно получить из творога, йогурта, молока, кефира и сыра.

Также рекомендуется включать в меню миндаль и зеленые овощи. Однако следует учитывать, что усвоение кальция организмом может быть неэффективным при нехватке в организме витамина D, и в таких случаях польза от молочных продуктов будет минимальной, добавил сайт KP.RU.