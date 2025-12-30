Консультант ПНИПУ Солодников рекомендовал при падении поджимать подбородок к груди

Научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха Сергей Солодников рассказал Ura.ru , как избежать серьезных повреждений при падении в гололед.

Как пояснил специалист, при потере равновесия нужно быстро согнуть колени и присесть, чтобы максимально уменьшить высоту падения и снизить силу удара. Он также посоветовала прижимать подбородок к груди для защиты головы.

По словам ученого, важно сразу отбросить в сторону вещи в руках, чтобы освободить кисти для безопасной группировки. Идеальным завершением считается падение на бок с последующим перекатом на спину.