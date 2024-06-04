Колопроктолог Зубова рассказала, что нормой считается дефекация от 3 раз в сутки до 1 раза в трое суток

Существует мнение о том, что дефекация должна происходить каждый день, а если она случается реже, значит у человека есть проблемы со здоровьем. Как рассказала Life врач-колопроктолог Нина Зубова, у каждого организма все происходит индивидуально.

Обычно нормой врачи считают дефекацию от трех раз в сутки до одного раза в трое суток. При этом учитывается факт того, что стул мягкий, а процесс не вызывает дискомфорта.

«У некоторых людей опорожнение толстой кишки один раз в два-три дня — физиологическая норма. Если такой режим опорожнения с детства, подозрений на заболевания желудочно-кишечного тракта нет», — сказала Зубова.

Задержки стула достаточно легко корректируются изменением образа жизни, добавила медик.

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