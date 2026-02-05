Колопроктолог Новичкова указала на связь хронического стресса с обострением геморроя

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Ульяна Новичкова сообщила «Известиям» , что постоянное нервное напряжение может привести к обострению симптомов геморроя. Она объяснила, что стресс не является прямой причиной заболевания, но может усугублять его симптомы или способствовать развитию факторов риска.

По словам специалиста, хронический стресс нарушает работу оси «мозг – кишечник», что часто приводит к запорам или диарее. Натуживание при дефекации является главным провоцирующим фактором для геморроя.

При нервном напряжении мышцы тела, включая тазовое дно, находятся в состоянии спазма и хуже расслабляются, что затрудняет процесс опорожнения кишечника. На фоне стресса люди часто меняют пищевые привычки, снижая потребление клетчатки и увеличивая количество фастфуда, кофеина или алкоголя, что также ведет к запорам.

Новичкова подчеркнула, что влияние стресса редко проявляется изолированно — он усугубляет уже существующие проблемы, усиливая действие других факторов риска. Она посоветовала снижать напряжение с помощью дыхательных практик, прогулок и умеренной физической активности.

