Клиника ТюмГМУ: дикорастущие злаки обладают наибольшей аллергенной активностью

Вторая волна сезонной аллергии на цветение началась в России. Какие растения представляют опасность, рассказали специалисты клиники Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) в беседе с «ФедералПресс».

По словам экспертов, наибольшей аллергенной активностью обладают дикорастущие злаки. Так, пациентам с соответствующим диагнозом стоит избегать контакта с тимофеевкой, овсяницей луговой, лисохвостом и райграсом.

Медики посоветовали проявлять осторожность и при употреблении пищи. Реакцию организма способны вызвать популярные летом клубника, кукуруза и даже квас.

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