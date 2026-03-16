Клинический психолог Мелехин описал ключевые признаки остановок дыхания во сне

Кандидат психологических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания, клинический психолог Алексей Мелехин рассказал «Известиям» , что эпизоды остановки дыхания во сне могут встречаться у многих людей, но часто они не воспринимаются всерьез.

Специалист пояснил, что у каждого второго или третьего человека могут наблюдаться такие эпизоды, которые различаются по форме проявления — легкой, средней или тяжелой степени. Он отметил, что предрасположенность к таким нарушениям связана с особенностями организма.

Одним из наиболее частых признаков апноэ сна является ощущение усталости уже утром. Люди часто игнорируют такие симптомы, как утренняя усталость, раздражительность, слезоточивость, покраснение глаз, отеки. Также могут проявляться сухость в носу, кашель или покашливание, головные боли и ощущение несвежести после сна.

«Сам симптом апноэ нарушает структуру сна. Сон становится фрагментарным, меняется его качество, человек не отдыхает, появляется нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы», — рассказал специалист.

Современные подходы к лечению апноэ сна становятся более персонализированными. Каждый пациент с апноэ имеет свой профиль, и врачи выделяют различные фенотипы пациентов в зависимости от психических, когнитивных, физикальных и эндокринно-неврологических особенностей. Это позволяет более точно определить тип нарушения и подобрать таргетное лечение.

Своевременная диагностика и обращение к врачу позволяют значительно снизить риски осложнений и улучшить качество сна и общее состояние здоровья.