Климатолог Карнаухов посоветовал людям с заболеваниями легких носить респираторы во время пыльных бурь
Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с радио «Говорит Москва» призвал россиян с заболеваниями легких носить респираторы во время пыльных бурь.
«С этим не сложно бороться: маска медицинская, а лучше такая, которая с клапаном, то, что называется респиратором. Прежде всего помогает от таких вещей», — сказал он.
Пыль — довольно неприятная вещь, которая может причинить ущерб здоровью, добавил Карнаухов.
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