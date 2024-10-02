Климатолог Карнаухов посоветовал людям с заболеваниями легких носить респираторы во время пыльных бурь

Специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с радио «Говорит Москва» призвал россиян с заболеваниями легких носить респираторы во время пыльных бурь.

«С этим не сложно бороться: маска медицинская, а лучше такая, которая с клапаном, то, что называется респиратором. Прежде всего помогает от таких вещей», — сказал он.

Пыль — довольно неприятная вещь, которая может причинить ущерб здоровью, добавил Карнаухов.