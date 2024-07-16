Кинолог Голубев рассказал, что многие собаки мучаются из-за зубного камня

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями» рассказал, почему чистка зубов у собаки является важным и необходимым мероприятием.

По словам специалиста, чаще всего собаки мучаются из-за наличия зубного камня. Со временем зубной налет вступает в реакцию с минеральными веществами, которые содержатся в слюне, вызывая ее минерализацию.

«Если этой проблемой не заниматься, она может привести к серьезным нарушениям здоровья собаки», — пояснил эксперт.

Он призвал хозяев питомцев чистить им зубы ежедневно или не менее двух раз в неделю. Для процедуры необходимо использовать специальную зубную пасту и щетку для массажа десен.