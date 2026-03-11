Кинолог Голубев отметил, что шоколад может быть смертельно опасен для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил в беседе с RT , что шоколад может быть смертельно опасен для собак из-за содержания в нем теобромина.

«Для человека теобромин не представляет опасности, а вот у собак выводится очень медленно — накопление в итоге приводит к тяжелому отравлению», — отметил Голубев.

По его словам, смертельная доза теобромина составляет 200–300 мг на один кг веса собаки. В белом шоколаде этого вещества очень мало, в молочном — около 150–200 мг на 100 г, а в темном может достигать 1000 мг на 100 г.

Также Голубев упомянул о ксилите — заменителе сахара, который может быть опасен для собак и содержится в зубных пастах, леденцах и иногда в шоколаде.

Симптомы отравления теобромином проявляются в течение 12 часов и выражаются в виде рвоты, диареи, беспокойства, нарушения сердцебиения и судорог. Если собака съела много темного шоколада, смерть может наступить в течение нескольких часов.

Эксперт подчеркнул, что при подозрении на отравление необходимо срочно доставить собаку в ветеринарную клинику и захватить с собой упаковку от шоколада с составом. Если экстренно приехать к ветеринару невозможно, нужно связаться с ним: с его одобрения можно вызвать у питомца рвоту, если нет потери сознания. До поездки в ветклинику также можно дать сорбент.