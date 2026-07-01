Глазные заболевания помолодели, катаракта стала появляться у относительно молодых пациентов. Также имеет значение ранняя диагностика заболеваний, которая стала возможной благодаря современному оборудованию, заявил в беседе с 360.ru заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров.

«Мониторинг глазной патологии — это очень важная и правильная задача. Любой человек возраста 50+ хотя бы раз в полгода должен показаться офтальмологу. И это обязательно нужно делать, особенно если есть не очень хороший семейный анамнез», — заявил офтальмолог.

Особенно мониторинг важен, если в семейном анамнезе есть диагноз — глаукома. При таком заболевании важна его ранняя диагностика.

«Потому что глаукома — это тихий вор зрения. На ранних стадиях человек не понимает, что у него что-то не так с глазами, а потом, к сожалению, может быть очень поздно», — предостерег Егоров.

Врач отметил, что все чаще стали наблюдаться проявления заболеваний, свойственных пожилым людям, в раннем возрасте.