Картофель полезней хлеба и риса. Входящие в его состав магний и ниацин поддержат нервную систему. Исполнительный директор национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова сообщила об этом «Радио 1» .

Она заявила, что картофель содержит два грамма белка и 16-17 граммов углеводов на 100 граммов продукта. По словам Диановой, по калорийности этот крахмалистый овощ относится к категории средних — в нем всего 77 килокалорий.

«Также в картофеле магния хорошее содержание, железа, витамина B1 и ниацина, которая оказывает сильное влияние на нервную систему. <…> Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы», — сказала она.

Диетолог заявила, что из-за невысокого содержания углеводов картофель полезней хлеба и подходит больным сахарным диабетом. Дианова добавила, что в нем много магния и клетчатки, поэтому этот овощ благоприятней, чем рис, влияет на ЖКТ.

Ее коллега, врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова сообщила «Известиям», что в картофеле также много хрома, кремния и кобальта. Она опровергла миф о том, что он провоцирует набор веса.