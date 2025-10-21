Картофель и макароны для похудения. Нутрициолог рассказал, как их готовить

Резистентный крахмал в недоваренной пасте и охлажденном картофеле поможет сбросить лишний вес. Нутрициолог Мила Масленникова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Есть такое понятие: устойчивый крахмал, или резистентный. Это углевод, который служит пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике. То есть фактически обладает свойствами клетчатки, поддерживая здоровый микробиом в кишечнике», — сказала она.

Получить этот чудо-ингредиент можно даже из макарон, если правильно их приготовить. Масленникова посоветовала немного недоваривать пасту, оставляя в состоянии al dente. С этой же целью картофель, фасоль и рис, по ее словам, лучше есть холодными, а бананы — зелеными.

Ученые из Тель-Авивского университета разработали диету на основе картофеля. По их мнению, этот корнеплод в запеченном виде помогает похудеть благодаря большому количеству калия.