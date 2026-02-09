Кардиологи США рассказали, что жирная рыба, фасоль или чечевица помогают в профилактике сердечных приступов

Врач-кардиолог из Нью-Йорка Шон Хеффрон и диетолог из Рочестера Тара Шмидт считают, что снизить риск сердечного приступа можно с помощью правильного питания. Они советуют постепенно внедрять в рацион семь продуктов, сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал Fox News.

Специалисты подчеркивают, что важно не резко садиться на диету, а плавно переходить на здоровое питание.

«Любые изменения, которые кто-то вносит в свой образ жизни, должны внедряться постепенно, так как в этом случае они с большей вероятностью приживутся», — заявил Хеффрон.

Врачи рекомендуют включить в рацион жирную рыбу, фасоль или чечевицу, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи или семена, а также постный белок.

Например, по словам Хеффрона, рыбные консервы — отличный продукт, богатый омега-3 жирными кислотами и полезный для сердца. Однако важно выбирать качественные консервы с минимальным содержанием соли.