Кардиолог Жито призвал немедленно вызывать скорую помощь при резком повышении давления

При резком повышении артериального давления нужно немедленно вызвать скорую помощь. Такое мнение высказал кардиолог, терапевт, эндокринолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито, сообщили « Известия ».

Как пояснил специалист, в такой ситуации пациента необходимо уложить или посадить, чтобы ноги не касались пола.

«Поместить ноги в теплое, например положить грелку, успокоить пациента, снять тугие пояса и ремни», — добавил врач.

Жито также посоветовал дать человеку несоленый огурец или зелень, например петрушку. Кроме того, необходимо открыть окна для обеспечения притока свежего воздуха. Если больной знает, какие именно таблетки ему нужны, можно дать ему соответствующие медикаменты.