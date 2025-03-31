Кардиолог Жито предупредил о серьезных осложнениях аритмии

Аритмия представляет собой нарушение сердечного ритма. Она может привести к серьезным проблемам со здоровьем, если ее не контролировать. Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито рассказал kp.ru об опасных последствиях этого состояния.

Среди них — инсульт, сердечная недостаточность и депрессия, отметил доктор. Различные виды аритмии, в том числе физиологические, могут вызывать депрессивное состояние, что, в свою очередь, создает дополнительные риски для сердца.

При появлении болей в области сердца, слабости и снижении давления следует немедленно обратиться за медицинской помощью — это могут быть симптомы инфаркта. Потеря подвижности в конечностях, рвота, опущение уголков рта, невозможность оскалить зубы или показать язык — признаки инсульта, подчеркнул Жито.