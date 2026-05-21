Кардиолог Залетова предложила пить чай с мятой для облегчения состояния в жару
Терапевт, кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова поделилась рекомендациями по питанию в жаркую погоду. Об этом сообщила «Москва 24».
Для поддержания водного баланса врач рекомендовала обогатить рацион овощами и фруктами с высоким содержанием воды: огурцами, сельдереем, арбузом. Эти продукты постепенно доставляют влагу, одновременно давая калий.
«Легче пережить жару поможет и чай с мятой. Содержащийся в ней ментол активирует рецепторы холода, давая моментальное субъективное ощущение прохлады», — добавила медик.
По ее словам, магний, главный антистрессовый элемент, тоже быстрее расходуется в жару. Зеленые листовые овощи, тыквенные семечки и миндаль являются источниками этого элемента.