Кардиолог Залетова предложила пить чай с мятой для облегчения состояния в жару

Терапевт, кардиолог, диетолог и липидолог Татьяна Залетова поделилась рекомендациями по питанию в жаркую погоду. Об этом сообщила «Москва 24» .

Для поддержания водного баланса врач рекомендовала обогатить рацион овощами и фруктами с высоким содержанием воды: огурцами, сельдереем, арбузом. Эти продукты постепенно доставляют влагу, одновременно давая калий.

«Легче пережить жару поможет и чай с мятой. Содержащийся в ней ментол активирует рецепторы холода, давая моментальное субъективное ощущение прохлады», — добавила медик.

По ее словам, магний, главный антистрессовый элемент, тоже быстрее расходуется в жару. Зеленые листовые овощи, тыквенные семечки и миндаль являются источниками этого элемента.