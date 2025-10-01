Кардиолог Володина призвала отказаться от вредных привычек и контролировать вес для здоровья сердца

Каждый день сердце перекачивает более семи тысяч литров крови, обеспечивая организм кислородом и полезными веществами. На его здоровье влияют артериальное давление, состояние коронарных сосудов и образ жизни человека. Главный внештатный кардиолог Минздрава Пензенской области Елена Володина в интервью ИА «Пенза Пресс» поделилась рекомендациями для сохранения здоровья сердца.

Во-первых, врач призвала минимизировать употребление алкоголя и табака, поскольку около половины случаев болезней сердца связаны именно с этими факторами риска.

Во-вторых, эксперт предостерегла от строгих диет, подчеркнув необходимость сбалансированного питания, включающего нежирные молочные продукты, мясо, каши, овощи и фрукты.

Третье правило касается контроля веса. Ожирение значительно повышает вероятность развития кардиологических проблем, поэтому Володина рекомендовала следить за массой тела, избегать переедания и регулярно проводить разгрузочные дни.

Четвертый пункт подчеркивает важность физической активности. Регулярные тренировки способствуют укреплению сердечной мышцы, улучшают работу стенок перикарда и поддерживают устойчивый сердечный ритм.

Кроме того, специалист посоветовала внимательно относиться к скачкам артериального давления и своевременно обращаться за консультацией врача-кардиолога, соблюдая рекомендации относительно приема препаратов.

И наконец, шестое важное условие — поддержание психологического равновесия. По мнению доктора, умение сохранять спокойствие, не накапливая негатив и стрессовые ситуации, существенно снижает риски для здоровья и продлевает активную жизнь.