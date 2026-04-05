Кардиолог Виноградова призвала начинать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний как можно раньше

Кардиолог Элла Виноградова в беседе с Lenta.Ru обратила внимание на рост случаев инфарктов среди людей в возрасте от 35 до 50 лет.

Для снижения риска развития патологии врач рекомендовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированного питания и уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, включая две силовые тренировки, привел ее слова сайт aif.ru.

Виноградова особо отметила необходимость регулярных профилактических осмотров и контроля артериального давления с помощью умных тонометров. Кроме того, она рекомендовала начинать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний как можно раньше.