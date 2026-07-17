Кардиолог Вечтомов предупредил о серьезной опасности учащенного сердцебиения в покое

Учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом читателей Lenta.Ru предупредил кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.

Врач объяснил, что такой симптом может указывать на различные заболевания. Прежде всего, это может быть признаком гипертонии, сердечной недостаточности и нарушений ритма сердца.

«К ним относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, фибрилляция желудочков и другие состояния, требующие обязательной оценки у кардиолога», — отметил Вечтомов.

Также учащенное сердцебиение может быть связано с гормональными нарушениями, например, с заболеваниями щитовидной железы или надпочечников. Кроме того, возможной причиной могут быть анемия, обезвоживание, дефицит электролитов, инфекционные заболевания и сильный стресс, написали «Известия».

Если пульс в состоянии покоя стабильно превышает 100 ударов в минуту, Вечтомов призвал немедленно обратиться к врачу.

В то же время врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что при малоподвижном образе жизни сердечно-сосудистая система не получает достаточной нагрузки, что может привести к различным проблемам со здоровьем.