Кардиолог Васюкова предупредила об опасности сильного испуга

Кардиолог Наталья Васюкова рассказала, что сильный стресс может нарушить работу сердечной мышцы и вызвать опасное для жизни состояние, сообщает РИАМО .

Васюкова предупредила, что сильный испуг или острый стресс могут вызвать синдром такоцубо. Это состояние угрожает жизни.

Врач пояснила, что при сильном потрясении выброс гормонов стресса способен нарушить работу сердечной мышцы. По ее словам, симптомы могут быть похожи на инфаркт.

Среди таких симптомов Васюкова назвала давящую боль за грудиной, одышку, холодный пот, слабость и страх смерти. Если после потрясения появилась сильная боль в груди, нужно сразу вызывать скорую помощь, передает RT.

Врач добавила, что отличить синдром такоцубо от инфаркта можно только с помощью электрокардиографии и ультразвукового исследования сердца.