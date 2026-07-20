Кардиолог Васюкова предупредила, что сильный стресс может быть смертельно опасен

Человек может умереть от сильного стресса, предупредила кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова в интервью РИАМО . Такое состояние в медицине известно как синдром такоцубо, или синдром разбитого сердца.

При сильном стрессе в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, в первую очередь адреналина. У людей с предрасположенностью к синдрому такоцубо этот выброс может оглушить сердечную мышцу, из-за чего она перестает нормально качать кровь, отметил NEWS.ru.

По словам Васюковой, сердце в этот момент становится похоже на японскую ловушку для осьминогов такоцубо. Кардиолог добавила, что в первые часы синдром может привести к тяжелым осложнениям — нарушениям ритма, резкому падению давления и острой сердечной недостаточности. Она подчеркнула, что при таких симптомах важно обратиться за медицинской помощью.