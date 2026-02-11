Кардиолог Васильева рассказала, что статические упражнения помогают борься с гипертонией

Врач-кардиолог Ирина Васильева поделилась методами снижения артериального давления с помощью статических упражнений. По ее словам, такие тренировки являются более эффективными, чем принято считать, сообщил сайт aif.ru .

В своем Телеграм-канале специалист отметила, что для контроля давления важны не только аэробные нагрузки, но и изометрические упражнения, которые включают статические силовые тренировки.

Васильева привела данные исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine в 2023 году. Его результаты показали, что изометрические упражнения способны снижать систолическое артериальное давление на 8,24 милиметра ртутного столба, что сравнимо с эффектом от приема одного лекарственного препарата в полной дозе.

Среди рекомендуемых упражнений — «стульчик» у стены, планка, статичные асаны из йоги, а для пожилых пациентов — упражнения с кистевым эспандером. Врач подчеркнула, что физические упражнения не должны заменять назначенные лекарства, а применяться в комплексе с ними.