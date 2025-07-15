Кардиолог Васильева напомнила об отсутствии единой нормы по «плохому» холестерину

Кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Ирина Васильева рассказала сайту KP.RU о распространенных заблуждениях относительно холестерина.
По словам врача, не существует единой нормы «плохого» холестерина, так как она зависит от индивидуально рассчитанного сердечно-сосудистого риска. Для оценки ситуации необходимо сдавать расширенный анализ — липидограмму.
Также специалист подчеркнула, что не всегда нужно снижать «плохой» холестерин лекарствами. Важно учитывать комплекс факторов: давление, глюкозу, наличие вредных привычек, УЗИ сосудов и другие показатели.
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